7.4 C
Firenze
domenica 25 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sfida d’alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan – in diretta tv e streaming – all’Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d’Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug. 

 

La sfida tra Roma e Milan è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri 

 

Roma-Milan sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull’app e sulla piattaforma streaming di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
7.4 ° C
7.9 °
6.5 °
80 %
0.5kmh
40 %
Dom
10 °
Lun
9 °
Mar
8 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1371)ultimora (1220)Eurofocus (54)sport (53)demografica (44)vigili del fuoco (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati