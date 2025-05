Roma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Scontro per l’Europa all’Olimpico. La Roma ospita il Milan nella penultima giornata di Serie A. I giallorossi, reduci dalla sconfitta con l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, vogliono alimentare le proprie speranze Champions, con il quarto posto, occupato da Juventus e Lazio, distante ora un solo punto. I rossoneri invece, delusi dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna, vogliono continuare la propria rincorsa europea, dopo aver battuto proprio i rossoblù nell’ultima giornata. La sfida tra Rome e Milan è in programma oggi, domenica 18 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé; Shomurodov, Dovbyk. All. Ranieri

Milan (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. All. Conceicao Roma-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. La sfida sarà disponibile anche tramite smart tv e in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)