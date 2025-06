Roma, morta dopo liposuzione: non si esclude l’embolia polmonare

(Adnkronos) – Non ci sono segni di choc anafilattico sul corpo di Ana Sergia Alcivar Chenche, la 47enne ecuadoriana morta sabato scorso dopo un intervento di liposuzione in un centro medico privato a Roma. E’ quanto emerge dai primissimi risultati dell’autopsia, compiuta oggi dal medico legale, i cui esiti al momento fanno propendere un decesso legato a una eventuale embolia polmonare o a una complicazione cardiaca. Per individuare con certezza la causa della morte serviranno ulteriori accertamenti istologici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)