Roma, morta la mamma del sindaco Gualtieri

(Adnkronos) – Lutto per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E’ morta infatti la mamma del primo cittadino della Capitale, che oggi ha per questo annullato gli impegni previsti. Nell’agenda del sindaco erano in programma due impegni: la partecipazione, questa mattina, alla canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e, alle 12.30, il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco, tra i quartieri Garbatella e Ostiense della Capitale. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

