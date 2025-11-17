15.9 C
Firenze
lunedì 17 Novembre 2025
Roma, nel giorno da sindaco di Verdone uomo minaccia di gettarsi dalla rupe Tarpea

(Adnkronos) – Nel giorno da sindaco di Carlo Verdone, un uomo ha minacciato di gettarsi dal parapetto del Belvedere Tarpeo, a due passi dal Campidoglio e a circa 25 metri di altezza. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il gesto presumibilmente dimostrativo è stato sventato grazie all’intervento degli agenti della sezione Arce capitolina e dei vigili del fuoco intervenuti con le squadre 1a, 1a2, con l’autoscala e il carro teli. Sul posto anche i sanitari del 118 e personale della sala operativa sociale. 

Scongiurato il tentato suicidio, l’uomo è stato portato intorno alle 13.30 al centro di accoglienza di Tor Tre Teste. (di Silvia Mancinelli) 

cronaca

