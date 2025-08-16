24 C
Firenze
sabato 16 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Neom: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Nuova amichevole per la Roma. I giallorossi sfidano oggi, sabato 16 agosto, i sauditi del Neom, allenato dall’ex Psg Christophe Galtier e che milita nella Saudi Pro League, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, nell’ultimo test del precampionato prima dell’inizio della nuova stagione, con la Serie A che partirà il weekend del 24 agosto.  Gasperini attende quindi indicazioni importanti dopo essere tornato dalla tournée inglese, che ha visto la sua ‘nuova’ Roma perdere nettamente 4-0 con il Crystal Palace e vincere 1-0 nell’amichevole ‘in famiglia’ con l’Everton, club di proprietà dei Friedkin.  La sfida tra Roma e Neom è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-5-2): Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Wesley, Cristante, Konè, El Aynaoui, Angelino, Soulè, Dovbyk. All. Gasperini. 
Neom (4-4-2): Bulka, Aloyayri, Hegazy, Waleed, Abdi, Ali Alasmari, Kone, Alali, Said Benrahma, Lacazette, Abdu. All. Galtier  Roma-Neom non sarà trasmessa in diretta televisiva da alcuna emittente nazionale. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24 ° C
25.9 °
22.8 °
55 %
1.4kmh
3 %
Sab
36 °
Dom
36 °
Lun
37 °
Mar
35 °
Mer
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (18)vigili del fuoco (15)incidente (14)Pisa Sporting Club (11)carabinieri (11)incendio (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati