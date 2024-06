Roma, nuova voragine in via Sestio Menas al Quadraro: sprofonda betoniera

(Adnkronos) – Una betoniera, impiegata per lavori di ripristino del manto stradale, è parzialmente sprofondata in una seconda voragine che si è aperta nell’area già precedentemente chiusa al traffico. E' accaduto in via Sestio Menas, al Quadraro, a Roma, e pattuglie della polizia locale sono intervenute sul posto. In corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco per la rimozione del mezzo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)