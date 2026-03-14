Roma, oggi manifestazione per lo stop alla guerra e il no al Referendum

(Adnkronos) – Movimenti e cittadini scendono in piazza a Roma oggi a sostegno del ‘no sociale’ al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo e contro il governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione promossa da Potere al Popolo hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare Rotta) ai movimenti per la Palestina tra cui il Global Movement to Gaza, fino ai movimenti di lotta per la casa, i centri sociali e i no Tav e l’Usb. Tra gli slogan ”No alla guerra, no al governo Meloni, non siamo servi di Trump e Israele” e ”Blocchiamo il governo Meloni-Vota no al referendum costituzionale”.

Il preavviso è stato presentato qualche settimana fa per circa 5mila persone ma si stima che ce ne saranno molte di più con arrivi anche da altre città italiane. L’attenzione delle forze dell’ordine sarà massima. L’appuntamento è per le 14 a piazza della Repubblica. Il corteo, che raggiungerà piazza San Giovanni, percorrerà via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana.

Secondo quanto fa sapere Roma Servizi per la mobilità, divieti di sosta interesseranno, già diverse ore prima della manifestazione, tra le altre via Emanuele Filiberto (da piazza di Porta San Giovanni a via Ludovico di Savoia), viale Carlo Felice (da piazza di Porta San Giovanni a via Conte Rosso) e il parcheggio antistante la Scala Santa. Entro le 7 di domani, sarà disposta la sospensione delle postazioni taxi presenti in via Liberiana, piazza San Giovanni in Laterano e piazza di Porta San Giovanni. Saranno possibili deviazioni e/o limitazioni di percorso per le linee: 3Nav, 5, 14, 16, 40, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 92, 105, 117, 170, 218, 223, 360, 590, 649, 665, 714, 792, 910, H, C2 e C3.

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