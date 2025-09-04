Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera

(Adnkronos) – Brutta avventura per una turista americana palpeggiata da un tassista abusivo alla stazione Termini a Roma. La donna, 42 anni, era appena arrivata nella Capitale, nel pomeriggio dello scorso 30 agosto, quando è stata avvicinata da un uomo di 82 anni che si è offerta di portarla in albergo. Una volta in auto il tassista abusivo è saltato addosso alla donna abusandone. A incastrare l’uomo però sono state le immagini registrate dalla turista, che indossava un paio di occhiali dotati di telecamera. La donna si è rivolta quindi ai carabinieri, che coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, hanno denunciato a piede libero l’82enne per violenza sessuale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)