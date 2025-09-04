31.4 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Brutta avventura per una turista americana palpeggiata da un tassista abusivo alla stazione Termini a Roma. La donna, 42 anni, era appena arrivata nella Capitale, nel pomeriggio dello scorso 30 agosto, quando è stata avvicinata da un uomo di 82 anni che si è offerta di portarla in albergo. Una volta in auto il tassista abusivo è saltato addosso alla donna abusandone. A incastrare l’uomo però sono state le immagini registrate dalla turista, che indossava un paio di occhiali dotati di telecamera. La donna si è rivolta quindi ai carabinieri, che coordinati dal procuratore aggiunto di Roma Giuseppe Cascini, hanno denunciato a piede libero l’82enne per violenza sessuale.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
31.4 ° C
31.8 °
29.6 °
39 %
2.1kmh
0 %
Gio
29 °
Ven
28 °
Sab
31 °
Dom
31 °
Lun
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (13)carabinieri (13)vigili del fuoco (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati