8.3 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Un 64enne italiano è morto, nel pomeriggio di oggi, in un incidente avvenuto sul lungotevere Flaminio, all’altezza del civico 30. L’uomo, in sella a uno scooterone Yamaha TMax, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo a terra. Inutili i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari del 118. Impegnati nei rilievi gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale.  

Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli, ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica. Ulteriori pattuglie sono intervenute in ausilio per agevolare la viabilità nella zona.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
8.3 ° C
9.9 °
7.7 °
58 %
0.8kmh
0 %
Dom
7 °
Lun
12 °
Mar
12 °
Mer
11 °
Gio
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1417)ultimora (1296)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati