domenica 11 Gennaio 2026
Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia

(Adnkronos) – Un uomo si trova in ospedale in fin di vita in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione Termini. L’uomo è stato accerchiato da più persone e picchiato violentemente. Poco dopo, intorno alle 23, si è verificata sempre nella stessa zona della stazione un’altra aggressione. Non si esclude che i due episodi possano essere collegati. In serata è scattato un imponente servizio di polizia nella zona con agenti di Polfer, commissariato Viminale e squadra mobile che hanno controllato decine di persone. Sette sono state portate all’ufficio immigrazione, quattro in commissariato e la loro posizione è al vaglio. La polizia sta visionando le immagini delle telecamere per individuare tutti i responsabili. 

cronaca

