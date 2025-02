Roma-Porto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Europa League. I giallorossi affrontano il Porto all’Olimpico oggi, giovedì 20 febbraio, nel ritorno dei playoff. Dopo l’1-1 dell’andata la squadra di Ranieri dovrà vincere per centrare la qualificazione agli ottavi di finale del torneo. La sfida tra Roma e Porto è in programma oggi, giovedì 20 febbraio, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All. Anselmi Roma-Porto sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)