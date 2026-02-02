7.1 C
Roma, quartieri est senza acqua: lunghe file alle autobotti

(Adnkronos) – Ancora senza acqua i quartieri di Roma est, dopo la rottura di una tubatura questa mattina con conseguente allagamento di Via Prenestina, altezza civico 916, che ha lasciato i rubinetti a secco dei popolosi quartieri, dal Collatino a Pigneto. 

Al disagio per i cittadini dovuto alla totale mancanza di acqua, se ne aggiungono altri: finite le scorte di acqua nei supermercati delle zone interessate così come sono finite le taniche nei negozi di casalinghi, letteralmente andate a ruba. Servono, ai cittadini, per rifornirsi alle autobotti, posizionate per fronteggiare la situazione, in alcune vie e piazze, da Piazza del Pigneto a Piazza Roberto Malatesta, da via della stazione Prenestina a via Davide Campari. Qui si sono formate lunghissime file di cittadini. A secco anche i ‘nasoni’ dei quartieri. 

