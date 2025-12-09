11.7 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, ragazza denuncia: “Violentata fuori dalla metro”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio a Roma. L’episodio sarebbe avvenuto domenica, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell’Arma hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.  

Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona per capire se possano fornire elementi utili alle indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Roma.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
12.8 °
11 °
68 %
1kmh
0 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1388)ultimora (1280)sport (60)demografica (35)attualità (27)Eugenio Giani (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati