Roma, ragazza falciata sulle strisce a Monterotondo: denunciato 18enne

(Adnkronos) – In sella a uno scooter, senza patente e senza assicurazione, ha falciato una ragazza di 23 anni, italiana, mentre attraversava sulle strisce pedonali, continuando la corsa senza prestarle soccorso. I fatti a Monterotondo, il 28 ottobre scorso. Il ragazzo, un 18enne di origine ucraina, è stato identificato e rintracciato dai carabinieri grazie all’analisi di ore di videosorveglianza.  

Il giovane è stato denunciato per lesioni personali stradali e omissione di soccorso. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

