Roma, rissa davanti a metro Colosseo: accoltellato un 20enne

(Adnkronos) – Un 20enne tunisino è stato accoltellato al collo e a un avambraccio al culmine di una rissa scoppiata poco dopo la mezzanotte di ieri all’ingresso della fermata metro Colosseo. E’ stata proprio la vittima, trasportata in ospedale non in pericolo di vita, a descrivere agli agenti intervenuti l’aggressore. Quest’ultimo, un egiziano di 25 anni, è stato rintracciato poco dopo e fermato. Le indagini sono in corso per accertare i motivi all’origine della rissa e individuare le altre persone coinvolte. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)