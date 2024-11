Roma, Rosella Sensi: “Montella? Grande allenatore, ma non so in che contesto andrebbe”

(Adnkronos) – A due giorni dall’esonero di Ivan Juric è ancora buio fitto sul destino della panchina della Roma ma salgono in queste ore le quotazione dell’Aeroplanino: Vincenzo Montella, impegnato ad allenare la nazionale turca, potrebbe sbarcare a Trigoria per provare a risollevare le sorti del suo club del cuore. “Voglio bene a Vincenzo perché è stato un grande giocatore ed è un grande allenatore – dice Rosella Sensi, interpellata sull’ipotesi Montella dall’Adnkronos-. Ma non so in che contesto si possa inserire, bisogna capire questo. E io il contesto non lo conosco, non so le cose interne della Roma e non mi permetto quindi di giudicare”. Già domenica scorsa, dopo la débacle all’Olimpico contro il Bologna, l’ex presidentessa giallorossa aveva postato tutta la sua amarezza per le condizioni della squadra in un post su Instagram. “Vedere ancora una volta perdere la mia amata Roma mi fa impazzire. E mi fa riflettere allo stesso tempo. Non capisco molte cose e penso che sia il momento che la proprietà ci indichi la strada che ha intenzione di seguire e il futuro che ci aspetta per il dopo Juric. Molti mi chiedono cosa farei io in questo momento. Non è facile, ve lo assicuro. In passato abbiamo vissuto momenti difficili, ma siamo sempre rimasti rispettosi dei tifosi della Roma, come è stata e sono sicura lo sarà anche la famiglia Friedkin. Mi auguro che il futuro possa essere migliore e che da domani cominci un nuovo percorso fatto di gioie e vittorie”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)