5.4 C
Firenze
sabato 10 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Sassuolo, rigore dato e poi revocato ai giallorossi. Cos’è successo

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Episodio da moviola e che si prepara a far discutere nel post-partita di Roma-Sassuolo, sfida di Serie A di oggi, sabato 10 gennaio. Al 59′, sul punteggio di 0-0, Hermoso colpisce di testa e butta in area un pallone su cui si fionda Soulé. L’attaccante giallorosso cerca il pallonetto su Muric, ma viene travolto dal portiere della squadra di Grosso. All’inizio, l’arbitro Marcenaro assegna il calcio di rigore agli uomini di Gasperini e ammonisce l’estremo difensore, ma il Var ricontrolla e la decisione cambia. Motivo? Un fuorigioco di partenza di Soulé, porta il direttore di gara a revocare il penalty. Resta però il giallo al portiere, confermato per imprudenza.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.3 °
3.2 °
61 %
2.1kmh
0 %
Sab
4 °
Dom
10 °
Lun
8 °
Mar
8 °
Mer
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (939)ultimora (863)Eurofocus (36)demografica (26)sport (14)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati