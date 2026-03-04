15.1 C
Firenze
mercoledì 4 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, scontro fra tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: al momento non risultano feriti

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Uno scontro fra due tram si è verificato oggi 4 marzo a Roma, alle 11.15 all’altezza di Ponte Casilino, sulla ferrovia Termini-Centocelle. “Non è un buon momento per i tram – commenta all’Adnkronos Andrea Castano, del blog Odissea quotidiana – L’impatto è avvenuto precisamente sulla tratta a binario compenetrato, dove i treni delle due direzioni circolano per circa 50 metri alternandosi nel poco spazio disponibile. Non è chiaro perché due treni in direzione opposta si trovassero allo stesso tempo nella sezione. La sicurezza d’esercizio è di norma regolata da un sistema di blocco automatico – ricorda – che rileva il passaggio dei mezzi all’entrata e all’uscita del binario compenetrato, impedendo a più treni di impegnare la tratta. Le indagini dovranno chiarire se si sia verificato un guasto di uno dei sistemi di sicurezza di bordo o di terra o se si è trattato di un errore umano”. Al momento non risultano persone ferite e il servizio, interrotto, è sostituito dalla linea 105 attualmente potenziata. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.1 ° C
16.1 °
14.7 °
62 %
0.5kmh
75 %
Mer
14 °
Gio
20 °
Ven
19 °
Sab
19 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1442)ultimora (1297)sport (70)Eurofocus (48)demografica (27)Eugenio Giani (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati