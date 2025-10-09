13.3 C
Firenze
giovedì 9 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, scontro tra auto e bici su via Salaria: morto 61enne

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Incidente mortale mercoledì sera a Roma in via Salaria dove un’auto e una bici si sono scontrate nel tratto fuori il Grande raccordo anulare, altezza km 17.600, in direzione Monterotondo. A bordo della bici un uomo italiano di 61 anni, morto seguito all’impatto. La conducente dell’auto, cittadina italiana di 56 anni, si è fermata a prestare soccorso. Indagini in corso da parte da parte della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.3 ° C
15.6 °
11.8 °
92 %
1kmh
54 %
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1025)ultimora (735)tec (56)Lav (44)vid (43)sal (41)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati