Roma, scoperta choc al San Camillo: resti ossa umane tra rifiuti

(Adnkronos) – Macabro ritrovamento oggi, giovedì 24 luglio, all’ospedale San Camillo di Roma. Resti di ossa umane sono state trovate questa mattina tra i rifiuti all’interno del padiglione Monaldi, attualmente dismesso e in cui sono in corso lavori di ristrutturazione. A trovarlo è stato un operaio della ditta, incaricata dei lavori tra i rifiuti recuperati al piano terra nel vano di uno degli ascensori. Sul posto, insieme al medico legale, sono intervenuti i carabinieri della stazione Monteverde Nuovo, che hanno sequestrato l’area, e i colleghi della sezione rilievi del nucleo investigativo di via in Selci. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)