28 C
Firenze
venerdì 22 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, scoppia il caso Pellegrini. Gasperini: “Non vogliono rinnovargli contratto”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Scoppia il caso Lorenzo Pellegrini alla Roma. Il centrocampista e capitano giallosso è sempre più lontano dalla Capitale, dopo che si sono fermate le trattative per il rinnovo di contratto con il club, in scadenza 2026. A parlarne oggi, venerdì 22 agosto, è stato proprio Gian Piero Gasperini, neo tecnico della Roma, che ha gettato ulteriori ombre sul futuro giallorosso di Pellegrini: “Mi sembra che Pellegrini sia vicino al recupero. Io sono arrivato che lui era infortunato e quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché di Pellegrini lo chiedete a me e non alla società”. “La sua situazione è chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungargli il contratto, lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi. Se lui trova una situazione adeguata ed è contento di andar via, anche la società è contenta”, ha spiegato Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia del match con il Bologna. Per Pellegrini, al momento, dopo diversi ma timidi sondaggi da parte di alcuni club italiani, si sono aperte diverse piste di mercato all’estero. In Inghilterra, in particolare, sarebbe forte l’interesse del West Ham, pronto a offrire circa 10 milioni per provare a portare il centrocampista a Londra. Pellegrini è reduce da una stagione deludente, con tanti infortuni, ed è in cerca di rilancio, con la Premier League che potrebbe offrirgli l’opportunità di guadagnarsi la chiamata del ct dell’Italia Gattuso in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28 ° C
29.6 °
25.1 °
49 %
2.6kmh
40 %
Ven
26 °
Sab
29 °
Dom
30 °
Lun
30 °
Mar
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (21)Eugenio Giani (17)incendio (14)carabinieri (13)Gaza (10)incidente (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati