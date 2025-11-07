16.7 C
Roma, sopralluogo in mare nello scalo di Civitavecchia per verificare lo stato dei lavori

(Adnkronos) – Nei giorni scorsi, il Direttore Marittimo del Lazio, Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, insieme al Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha effettuato un giro ricognitivo nello scalo di Civitavecchia a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto. Durante l’uscita, i vertici delle due istituzioni hanno avuto modo di osservare direttamente lo stato dell’arte dei lavori in corso all’interno del porto, con particolare attenzione alle infrastrutture strategiche e alle aree oggetto di interventi di sviluppo. 

Nel corso del sopralluogo, sono stati discussi i progetti futuri legati alla crescita dello scalo e al rafforzamento della sinergia tra la Direzione Marittima e l’Autorità di Sistema Portuale. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di una collaborazione costante e concreta per garantire la sicurezza, l’efficienza e la competitività del porto di Civitavecchia, nodo fondamentale per la logistica e il traffico marittimo del centro Italia. 

economia

© Riproduzione riservata

