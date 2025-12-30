10.8 C
Roma, sosta sulle strisce blu costa di più da app: dal 1° dicembre rincari fino al 15%

Parcheggiare sulle strisce blu a Roma pagando da smartphone e cellulari oggi può costare di più di un mese fa: alla tariffa della sosta – rimasta invariata – può essere applicata una commissione, già prevista in altre principali città italiane ma che a Roma, fino a poco tempo fa, non era prevista a carico dell’utente.  

Una premessa è d’obbligo: il costo della sosta non è aumentato. “L’amministrazione non ha toccato nella maniera più assoluta le tariffe della sosta tariffaria”, tiene infatti a precisare all’Adnkronos l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. A quanto apprende l’Adnkronos dall’Atac, a partire dall’1 dicembre i gestori privati di canali digitali per il pagamento della sosta possono applicare una commissione fino a un massimo del 15 per cento sul valore del titolo di sosta. Tale commissione non è applicata nei canali gestiti da Atac, quindi nei parcometri, e all’acquisto di titoli cartacei. Insomma, chi paga ai parcometri in strada o comprando i tradizionali ‘grattini’ non nota nessuna differenza né costi aggiuntivi rispetto al passato, invece gli automobilisti che optano per l’acquisto tramite i canali digitali potrebbero pagare un po’ di più.  

Di che cifre parliamo? Solo per fare qualche esempio, la sosta a pagamento fuori dalle Ztl costa 1 euro l’ora e tanto paga chi acquista il titolo cartaceo o paga a un parcometro. Comprando invece tramite i canali digitali il costo può salire fino al 15% in più ossia fino a 1,15 euro laddove 0,15% sono legati al costo del servizio. All’interno della Ztl, dove la sosta oraria è di 1,20 euro l’ora, il costo può dunque salire fino a un massimo di 1,38 euro l’ora. Stesso discorso per l’agevolazione da 4 euro per la sosta di 8 ore: resta invariata comprando i voucher cartacei o pagando al parcometro, tramite i canali digitali può arrivare a costare fino a un massimo di 4,60 euro. La commissione sulla tariffa di sosta, come comunicato agli utenti, è legata all’aggiornamento del contratto con il gestore della sosta e in linea con le principali città italiane. 

