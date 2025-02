Roma, studente accoltellato fuori scuola a Testaccio: rintracciato 17enne responsabile

(Adnkronos) – E’ stato rintracciato dalla polizia il 17enne considerato responsabile del ferimento di un coetaneo di origini filippine che era stato accoltellato alla gola all’uscita di scuola in piazza Testaccio a Roma, lo scorso 23 gennaio. Si tratta di un minore italo-egiziano. A individuarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Roma, ieri pomeriggio all’interno della sua abitazione. L’indagine è stata coordinata dalla procura dei minorenni. Il giovane è indagato per tentato omicidio aggravato e porto d’armi o oggetti atti ad offendere. L’aggressione al 17enne sarebbe scaturita da una lite avvenuta a scuola. Il diverbio, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe quindi nato qualche ora prima, tra la vittima e altri due compagni e poi proseguita in piazza Testaccio con un incontro di chiarimento. Il 17enne italo-egiziano rintracciato dalla polizia, fino a quel momento estraneo ai fatti, senza alcun apparente motivo, avrebbe aggredito il coetaneo spingendolo a terra e colpendolo al collo con un coltello. Successivamente, gettata l’arma, avrebbe continuato a scagliarsi contro di lui. Le indagini erano scattate immediatamente dopo il ferimento. Erano stati sentiti diversi testimoni ed erano stati raccolti gravi e univoci indizi di colpevolezza nei confronti del diciassettenne. Il giovane è stato portato in comunità dopo l’ordinanza emessa dal Gip. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)