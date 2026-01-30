Roma, tenta il suicidio durante una diretta Rai: salvato dalla polizia locale

7.5 C
Corriere Toscano
Ha tentato di suicidarsi dal ponte Spizzichino, in zona Ostiense a Roma, mentre questa mattina era in corso una diretta della Rai sulle operazioni di sgombero e riqualificazione degli ex Mercati generali. G.H. un cittadino afgano di 38 anni, gridando frasi sconnesse ha scavalcato il parapetto con l’intento di lanciarsi nel vuoto. Il gesto è stato fortunatamente notato in tempo dagli agenti del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che sono prontamente intervenuti bloccando l’uomo un istante prima del gesto estremo.  

Per la persona, sono tutt’ora in corso le procedure di identificazione e di affidamento ai servizi sanitari. Sull’episodio è intervenuta una nota del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), che per voce del Segretario Romano Marco Milani rende dichiara: ” Esprimiamo un plauso ai poliziotti locali dello S.P.E. che questa mattina hanno tratto in salvo una vita umana. Le condizioni di disagio in cui versano le migliaia di invisibili delle nostre metropoli, alimentano purtroppo problemi psichiatrici, degrado e criminalitá diffusa, il cui contrasto ha trasformato di fatto la mission delle Polizie Locali d’Italia, presenze ormai prevalenti nelle grandi metropoli. Sindaci e Governo ne prendano atto, garantendo formazione, strumenti ed organici all’altezza delle garanzie di Sicurezza dei cittadini”, concludono dal Sindacato. 

cronaca

