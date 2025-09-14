24 C
Firenze
domenica 14 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma-Torino 0-1, si ferma la corsa di Gasperini: Simeone regala la vittoria ai granata

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Il Torino batte la Roma nella terza giornata di Serie A. Oggi, domenica 14 settembre, i granata si sono imposti all’Olimpico superando i giallorossi con il risultato di 1-0 grazie al gol, al 59′ di Giovanni Simeone, acquistato in estate dal Napoli. Sconfitta inattesa per Gasperini, che arrivava dai due successi in altrettante partite contro Bologna e Pisa, e che rimane quindi a sei punti in classifica. Sale invece a 4 la squadra di Baroni, che trova il primo successo sulla panchina granata dopo la sconfitta dell’esordio contro l’Inter e il pareggio interno con la Fiorentina.  Inizio arrembante della Roma, che sfrutta l’entusiasmo dell’Olimpico per il nuovo corso Gasperini e chiude il Torino nella propria metà campo. I primi minuti sono tutti a tinte giallorosse, poi i granata vengono fuori e creano occasioni soprattutto in ripartenza. Il match non si sblocca e a fine primo tempo è 0-0. Il copione non cambia nel secondo, con la Roma a fare la partita e il Torino a difendersi e ripartire. I granata però concedono poco e al 59′ colpiscono. Simeone recupera un bel pallone a centrocampo e scambia con un compagno, calciando poi a giro da fuori area e bucando Svilar sul palo lontano. Il gol gela l’Olimpico ma scuote la Roma. I giallorossi alzano il pressing e creano occasioni su occasioni, soprattutto nel finale, dove prima Mancini, poi Soulé e il neoentrato El Shaarawy sprecano ottime chance per il pari. Termina quindi 0-1 all’Olimpico.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia leggera
24 ° C
24.6 °
21.8 °
70 %
3.1kmh
75 %
Dom
24 °
Lun
28 °
Mar
26 °
Mer
28 °
Gio
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (20)Serie C (10)Almanacco (10)vigili del fuoco (10)incendio (9)denuncia (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati