Roma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
La Roma scende in campo in Serie A. I giallorossi affrontano oggi, domenica 14 settembre, il Torino allo stadio Olimpico di Roma nella terza giornata di campionato. La squadra di Gasperini, succeduto a Ranieri in panchina, è reduce da due vittorie nelle prime due partite della stagione, contro il Bologna all’esordio e con il Pisa in trasferta, arrivate entrambe con il punteggio di 1-0. Quella di Baroni invece, che ha sostituito Vanoli alla guida dei granata dopo l’annata alla Lazio, è stata battuta prima dall’Inter e poi ha pareggiato 0-0 in casa contro la Fiorentina.  La sfida tra Roma e Torino è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 12.30. Ecco le probabili formazioni: 
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini 
Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Ismajli , Biraghi; Casadei, Asllani, Gineitis; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni  Roma-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

