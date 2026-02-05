10.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, torna Totti? Ranieri: “I Friedkin ci stanno pensando”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Un ruolo per Totti alla Roma? “So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché è davvero parte della Roma”. Lo ha detto l’ex tecnico giallorosso, ora dirigente del club, Claudio Ranieri in un’intervista esclusiva a Sky Sport. 

Nei mesi scorsi, Totti era tornato a parlare proprio del suo ultimo, turbolento, anno alla Roma. L’ex capitano giallorosso, ospite di Alessandro Cattelan al podcast Supernova, ha ripercorso ricordi e rimpianti mai superati del tutto: “A inizio anno mi dissero che avrei deciso io quando smettere, poi però quando si avvicinava la fine della stagione mi dissero che sarebbe stato il mio ultimo derby”. 

“Qui in Italia appena arrivi a 36 o 37 anni per la gente non ti reggi più in piedi”, ha continuato Totti, “quel periodo in cui non stavo bene, non fisicamente ma con il contesto che c’era intorno, sembrava che io giocassi contro tutto. Ogni volta sembrava che facevo qualcosa in più. Forse era la preparazione o la squadra o anche la mia bravura, ma ribaltavo sempre il risultato”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
10.8 °
8.4 °
87 %
1.5kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1515)ultimora (1352)sport (69)Eurofocus (56)demografica (38)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati