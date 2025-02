Roma, travolto e ucciso in via Togliatti: arrestato pirata della strada

(Adnkronos) – È stato rintracciato martedì sera il conducente dell’auto che, nella serata di lunedì, poco prima delle 20, ha investito e ucciso un uomo di 61 anni su viale Palmiro Togliatti, per poi darsi alla fuga. Gli agenti del V Gruppo Casilino, intervenuti sul posto per i rilievi, hanno avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire al responsabile. Dopo aver individuato il modello dell’auto è stato possibile risalire alla persona che si trovava alla guida. Gli agenti, non trovando però alcun riscontro positivo in merito alla proprietà del mezzo, hanno avviato ulteriori accertamenti. L’uomo, un italiano di 45 anni, è stato rintracciato in un b&b: l’auto era parcheggiata in una via a poche centinaia di metri dall’alloggio. Nei confronti del 45enne, al termine degli accertamenti di rito, è stata disposta la misura del fermo di indiziato di delitto. Portato nella Casa Circondariale di Regina Coeli, deve rispondere di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)