Roma, trovata morta la ragazza scomparsa: il corpo in una valigia

(Adnkronos) – E’ stato ritrovato il corpo di Ilaria Sula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Furio Camillo, a Roma. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un’area boschiva in fondo ad un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Le indagini degli investigatori e della Squadra Mobile del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine. Si indaga per omicidio. Sono in corso accertamenti in via Homs, nel quartiere Africano, in un appartamento dove si pensa che la 22enne possa essere passata, nei giorni scorsi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)