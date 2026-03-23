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Roma, trovata una ragazza senza vita davanti a un liceo

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(Adnkronos) – Il corpo di una ragazza, scalza e vestita solo di un pigiama, è stato trovato oggi, lunedì 23 marzo, in mattinata nel perimetro laterale del liceo Vivona in via della Fisica, all’Eur. La segnalazione, intorno alle 8.15, è partita da alcuni operai che, impegnati per lavori di ristrutturazione, hanno trovato la vittima a terra, ai piedi una scala antincendio dalla quale si sarebbe lanciata. Al momento sono in corso le indagini per risalire all’identità della giovane, anche attraverso la comparazione con un’altra donna la cui scomparsa è stata denunciata dai parenti. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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