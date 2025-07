Roma, trovato in strada corpo di donna in stato di decomposizione: indagini in corso

(Adnkronos) – Il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto questa sera, intorno alle 19.30, in via del Mandrione a Roma. A dare l’allarme un uomo che stava portando a spasso il cane e ha chiamato la Polizia per un forte odore che arrivava dalle sterpaglie. Sul posto, nel quartiere Tuscolano, sono arrivate le volanti e gli agenti del commissariato Viminale che hanno trovato il cadavere sul quale non sembrerebbero esserci segni di violenza. La morte potrebbe risalire a due settimane fa. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)