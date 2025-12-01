10.4 C
Firenze
lunedì 1 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, vandalizzati muri sinagoga e targa per Stefano Gaj Taché a Monteverde: in azione due persone incappucciate

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – È stato vandalizzato nella notte l’esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Fra le scritte, “Palestina libera”, “Monteverde antisionista e antifascista”. Inoltre è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. 

A quanto apprende l’Adnkronos sarebbero due persone incappucciate ad aver vandalizzato l’esterno della sinagoga. La Digos di Roma è al lavoro sulle telecamere installate nella zona che avrebbero ripreso i due responsabili.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.4 ° C
11 °
9.1 °
59 %
3.1kmh
75 %
Lun
10 °
Mar
13 °
Mer
14 °
Gio
13 °
Ven
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1399)ultimora (1310)demografica (45)sport (44)attualità (29)Regione Toscana (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati