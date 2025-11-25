Roma, violentata nel parco di Tor Tre Teste davanti al fidanzato: fermati 3 ragazzi

11 C
Firenze
martedì 25 Novembre 2025
(Adnkronos) – Un decreto di fermo nei confronti di tre ragazzi accusati, in concorso, di violenza sessuale e rapina è stato eseguito in relazione allo stupro di una 18enne avvenuto la notte del 25 ottobre scorso nel parco di Tor Tre Teste, a Roma.  

La ragazza era insieme al fidanzato, appartati in auto, quando i tre ragazzi hanno sfondato il vetro dell’auto e uno di loro ha afferrato la ragazza facendola scendere per poi violentarla mentre gli altri due tenevano fermo il fidanzato.  

Quando le due vittime sono riuscite a chiamare la polizia, il gruppo, di tre o più ragazzi, è scappato. Le indagini si sono svolte con il riconoscimento da parte delle vittime dei tre ragazzi tramite elementi fotografici sottoposti dalla polizia e, poi, con il rintraccio dei tre aggressori. Due di questi sono stati trovati al Quarticciolo, un altro invece a Verona. Uno degli aggressori sarebbe stato riconosciuto dalla ragazza come l’autore dello stupro.  

I riscontri dell’esame del dna hanno restituito la corrispondenza del dna dei ragazzi all’interno dell’auto, ma non hanno confermato quello del ragazzo che era stato indicato come presunto autore della violenza. Al momento i tre restano in carcere destinatari di un decreto di fermo del pubblico ministero. Sono stati sequestrati i telefoni cellulari degli indagati. Le indagini proseguono.  

