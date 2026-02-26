18.4 C
Romani (Regione Lombardia): “Riqualificare aree dismesse è possibile”

(Adnkronos) – L’inaugurazione del punto vendita Lidl di Viale Corsica 21 a Milano “è un messaggio dato alla città: è possibile riqualificarle, recuperando le aree dismesse, che in Lombardia sono tantissime. Si calcola infatti che corrispondano a circa 50 chilometri quadrati, pari all’estensione di 7000 campi da calcio”. Così Federico Romani, presidente del Consiglio regionale della Regione Lombardia, all’inaugurazione dell’800esimo negozio Lidl in Italia. 

“L’operazione, effettuata in questo caso da un operatore privato, è sicuramente lungimirante -aggiunge- restituisce a milanesi e lombardi un’area della città e offre un servizio. Per questo motivo ringraziamo chi investe nel nostro Paese e nel nostro territorio, che è il più densamente popolato. Operazioni di questo tipo non possono che trovare casa a Milano, una città attrattiva e sempre più internazionale, anche a margine delle recenti Olimpiadi”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Notizie correlate

