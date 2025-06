Ronaldo, futuro in Arabia: Cristiano rinnova con l’Al Nassr

(Adnkronos) –

Cristiano Ronaldo giocherà ancora in Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, giovedì 26 giugno, è vicino a firmare un nuovo accordo biennale con l’Al Nassr, club della Saudi Pro League. Il contratto del capitano del Portogallo, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, era in scadenza il prossimo 30 giugno e la decisione era stata già annunciata dallo stesso Ronaldo, sebbene il percorso non sia stato lineare. Ronaldo aveva infatti scritto sui social media “il capitolo è finito” dopo l’ultima partita di campionato dell’Al Nassr il mese scorso, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio al club di Riad, poi però aveva smentito ogni voce di mercato: “Praticamente non cambierà nulla, resto all’Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò”. In attesa di ufficializzare il rinnovo di Ronaldo, l’Al Nassr ha comunicato l’addio di Stefano Pioli, destinato alla Fiorentina. E il tecnico italiano, che ha raccolto 28 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte in 44 partite tra campionato e coppe, ha incassato anche il saluto proprio di Cristiano. Ronaldo ha voluto infatti salutare il suo ormai ex allenatore con un semplice “Grazie per tutto!”, pubblicato, in italiano, sul suo profilo X insieme a un emoticon con le mani giunte. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)