15.3 C
Firenze
venerdì 14 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ronaldo, gomitata ed espulsione con Portogallo. E tifosi irlandesi lo sfottono

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La prima espulsione con la Nazionale non si scorda mai. Cristiano Ronaldo è stato protagonista, per una volta in negativo, nella sfida di ieri tra Portogallo e Irlanda, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A Dublino la squadra lusitana è stata battuta per 2-0 con la doppietta di Parrott nel primo tempo. Ronaldo, 40 anni e oggi in Arabia Saudita all’Al Nassr, ha disputato, come tutti i suoi compagni, una gara anonima che ha toccato il suo apice al 59′ minuto. 

Dopo un contrasto reiterato con un difensore avversario in area sugli sviluppi di un cross, CR7 ha allargato il gomito e colpito (o cercato di colpire) il giocatore irlandese, che è immediatamente caduto a terra. L’arbitro ha inizialmente ammonito Ronaldo, ma poi, richiamato al monitor dal Var, ha cambiato la sua decisione estraendo dal taschino il cartellino rosso. 

Ronaldo, che prima della decisione dell’arbitro aveva mimato il gesto del pianto, è uscito quindi tra le urla dei tifosi avversari, che lo hanno preso in giro mimando quello stesso gesto. Ora il Portogallo dovrà battere l’Armenia per volare al Mondiale, e dovrà farlo senza il suo capitano. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.3 ° C
16.4 °
14.6 °
80 %
1.8kmh
75 %
Ven
17 °
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
17 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1502)ultimora (1404)sport (55)demografica (43)attualità (32)campionato (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati