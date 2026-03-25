13.4 C
Firenze
mercoledì 25 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rosalía sta male, interrotto concerto a Milano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Colpo di scena al concerto milanese di Rosalía al Forum di Assago. Poco dopo le 22, l’artista catalana, 33 anni, si è sentita male e ha dovuto interrompere il concerto. Lei ha provato a proseguire lo show, ma è stata costretta a fermarsi a metà concerto, subito dopo il secondo atto del suo tour ‘Lux’. Visibilmente provata, dopo una pausa è tornata in scena e si è rivolta al pubblico milanese: “Mi sento male. Ho provato ad andare avanti ma devo interrompere lo show: volevo che aveste la migliore esperienza possibile. Non mi era mai capitato prima, mai in questa situazione. Ho spinto lo show ma devo fermarmi fisicamente, non posso continuare, ho fatto del mio meglio”.  

Sul palco si è scusata più volte, dispiaciuta di non poter portare a termine lo spettacolo come avrebbe voluto. Quindi Rosalía ha promesso che avrebbe cercato di capire, con lo staff medico, se ci fossero le condizioni per riprendersi e magari tornare sul palco, ma poi subito dopo ha ribadito di non essere in grado di proseguire in quel momento. Tra gli applausi e il sostegno del pubblico di Milano, l’artista ha lasciato il palco, visibilmente dispiaciuta per l’interruzione anticipata dello show, poco dopo le 22.  

Qualche segnale del suo malessere si era già intravisto durante l’esecuzione di ‘De Madrugá’, quando la cantante era stata vista tossire sul palco. Fino a quel momento, però, lo show sembrava procedere normalmente. Rosalía aveva infatti portato a termine i primi due atti senza particolari intoppi, esibendosi con alcuni dei brani più amati dell’ultimo lavoro, tra cui ‘Berghain’, ‘Divinize’ e le hit di ‘Motomami’, mantenendo alta l’energia e il coinvolgimento del pubblico. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.4 ° C
14.2 °
11.7 °
66 %
6.3kmh
75 %
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
17 °
Dom
16 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1252)ultimora (1057)sport (94)Eurofocus (57)demografica (44)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati