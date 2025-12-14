Rosanna Banfi a Verissimo con papà Lino, il racconto del (secondo) tumore sconfitto

(Adnkronos) –

Lino Banfi e la figlia Rosanna sono ospiti oggi, domenica 14 dicembre, a Verissimo per un’intervista di famiglia. Al centro, la rinascita di Rosanna Banfi che ha sconfitto per la seconda volta un tumore, dopo 16 anni dal primo.

Rosanna Banfi pochi giorni aveva annunciato di essere finalmente guarita da un tumore al polmone. Con un post condiviso su Instagram, giovedì 11 dicembre, la figlia di Lino Banfi aveva scritto: “Oggi è una splendida giornata. Perché direte voi miei piccoli lettori… perché c’è il sole? Anche. Perché il Natale si avvicina? Anche. Ma, sopratutto perché ho ricevuto la telefonata più importante, no non un produttore o un regista che mi propone il ruolo della vita. Un Professore che mi ridato la vita dicendomi che i linfonodi sono puliti e la mia disavventura con un nuovo tumore è finita qui. Una splendida giornata!”.

Ospite a La volta buona, ha raccontato che il tumore, fortunatamente, “era molto piccolo ed è stato preso in tempo, non ci sono linfonodi compromessi. Questa volta me la sono cavata meglio dell’altra volta”.

L’attrice ha ammesso di aver temuto l’operazione più di quanto accaduto in passato: “Da quando sono diventata nonna vivo una gioia immensa, e avevo tanto paura che mi succedesse qualcosa. Quando mi hanno fatto l’anestesia, ho pensato a Matilde. Mi sono addormentata con il sorriso. Poi mi sono svegliata, è andato tutto bene e ora sono qui per raccontarlo”, ha detto.

L’attrice aveva rivelato il ritorno della malattia lo scorso 19 novembre, raccontando di aver scoperto dopo 16 anni la presenza di un nuovo tumore. Con un post su Instagram, l’attrice aveva scritto: “Dopo 16 anni ‘l’ospite’, assolutamente non invitato, si è ripresentato alla mia porta. Questa volta ha scelto un’altra stanza della ‘mia’ casa. L’abbiamo cacciato a calci nel culo. Tutto qua”.

Era il 2009 quando Rosanna Banfi veniva operata per un tumore al seno e da allora si è sempre impegnata nella sensibilizzazione per la prevenzione contro il tumore. Questa volta la malattia ha colpito un’altra parte del corpo, come spiega nel post Instagram, senza però specificare quale.

Nel febbraio 2024 ricordava quei giorni e ringraziava i medici che l’avevano curata: “Oggi, 15 anni fa, venivo operata di tumore al seno. Una mia amica mi disse: quando dimenticherai la data l’avrai metabolizzato. È vero, per diversi anni il 18 e il 25 febbraio (le due operazioni) in realtà la data l’ho dimenticata. Oggi però mi sono accorta che sono passati 15 anni. Il fatto è che ho avuto 15 anni in più. Ho potuto vedere e fare tante cose e per questo devo ringraziare ‘solo’ la medicina. Ogni tanto sento ancora parlare di ‘santoni’ e santi che guariscono. Non è vero, fidatevi e affidatevi ai medici. Gli scienziati da anni lavorano per noi per sconfiggere il cancro e ci stanno riuscendo. Le terapie sono più leggere si possono scoprire tumori al primissimo stadio e guarire senza conseguenze. Il segreto è fare prevenzione, controllarsi senza paura e affidarsi. Non fatevi incantare da terapie ‘alternative’: semmai, potete affiancare al protocollo degli aiuti naturali, lo yoga, le erbe… Non vi faranno guarire ma vi aiuteranno a superare il periodo difficile. Per aver conquistato questi 15 anni e tanti altri che mi aspettano ringrazio i ricercatori che passano la vita in laboratorio per noi, gli oncologi che passano la vita in ospedale, e i vari medici e infermieri che si occupano di un malato oncologico”.

