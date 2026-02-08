10.3 C
Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumore

(Adnkronos) –
Lino Banfi e la figlia Rosanna saranno ospiti oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Con loro anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde. Al centro, la rinascita di Rosanna Banfi che ha sconfitto per la seconda volta un tumore, dopo 16 anni dal primo. 

Rosanna Banfi era stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin lo scorso 14 dicembre dove aveva raccontato la battaglia vinta contro il cancro. L’attrice, che nel 2009 ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell’anno. “Sono andata a fare una tac a luglio e si è vista questa macchia sul polmone”, aveva raccontato. “Poteva trattarsi di un’infezione, di una conseguenza del covid o di un tumore. La tosse continuava, la visita successiva era prevista ad ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico. C’è stato un consulto e si è deciso per l’operazione: non era un’infezione”, aveva spiegato l’attrice. 

“Era un tumore maligno, per fortuna di soli 7-8 millimetri, che non aveva intaccato i linfonodi. Ora è tutto finito, dovrò fare controlli trimestrali ma mi sono tolta un peso e un pensiero devastante”, aveva aggiunto. “Quando sono tornata a casa dall’ospedale, ho avuto un momento di difficoltà. Ho pianto, a mio marito Fabio ho detto: ‘Ma non ti sei pentito? E’ la seconda volta, sono fallata’. Lui mi ha risposto ‘sei la mia vita’”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

