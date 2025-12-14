9.8 C
Firenze
domenica 14 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rosanna Banfi e la nuova battaglia con il tumore: “Ora è tutto finito”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Sono ancora qui, è tutto finito”. Rosanna Banfi, ospite col padre Lino a Verissimo, oggi nel salotto di Silvia Toffanin racconta la nuova battaglia vinta contro il cancro. L’attrice, che anni fa ha affrontato un tumore al seno, ha vissuto mesi complessi nella seconda parte dell’anno. “Sono andata a fare una tac a luglio e si è vista questa macchia sul polmone”, racconta. “Poteva trattarsi di un’infezione, di una conseguenza del covid o di un tumore. La tosse continuava, la visita successiva era prevista ad ottobre. A settembre ho deciso di tornare dal medico. C’è stato un consulto e si è deciso per l’operazione: non era un’infezione”, spiega l’attrice. 

“Era un tumore maligno, per fortuna di soli 7-8 millimetri, che non aveva intaccato i linfonodi. Ora è tutto finito, dovrò fare controlli trimestrali ma mi sono tolta un peso e un pensiero devastante”, aggiunge. “Quando sono tornata a casa dall’ospedale, ho avuto un momento di difficoltà. Ho pianto, a mio marito Fabio ho detto: ‘Ma non ti sei pentito? E’ la seconda volta, sono fallata’. Lui mi ha risposto ‘sei la mia vita’”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.8 ° C
11.4 °
8.9 °
68 %
1.5kmh
0 %
Dom
9 °
Lun
13 °
Mar
12 °
Mer
11 °
Gio
15 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1414)ultimora (1293)sport (61)Eurofocus (30)demografica (30)attualità (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati