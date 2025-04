Rosanna Banfi, la menopausa precoce della figlia Virginia: “Ci è crollato il mondo addosso”

(Adnkronos) –

Rosanna Banfi e la figlia Virginia Leoni sono state ospiti oggi, venerdì 18 aprile, a ‘La volta buona’. La nipote di Lino Banfi ha raccontato pubblicamente quando ha scoperto di essere entrata in menopausa precoce e il lungo percorso che, poi, l’ha portata a rimanere incinta e a diventare mamma della sua figlia primogenita, Matilde Lucia. Virginia Leoni ha raccontato a Caterina Balivo di aver ricevuto la diagnosi di menopausa precoce quando aveva 27 anni: “Avevo preso la decisione di interrompere la pillola perché volevamo sposarci e volevamo allargare la famiglia, ho aspettato a lungo, ma il ciclo non arrivava”, ha cominciato a raccontare la nipote di Lino Banfi. “Abbiamo fatto i controlli delle analisi del sangue ed è uscito fuori un valore bassissimo e da quel momento è iniziato tutto il percorso per capire cosa fosse successo. Mi è stata diagnosticata una menopausa precoce e assoluta, da cui non si poteva tornare indietro, ma la causa non la scoprirò mai”, ha aggiunto la figlia di Rosanna Banfi. “È stato difficile, scioccante”, ha detto. La notizia della diagnosi è arrivata, mentre Virginia era insieme al marito al ristorante: “È arrivato il messaggio della ginecologa”. “È stato uno choc, ci è crollato il mondo addosso”, ha aggiunto Rosanna Banfi, che si è commossa nel ricordare il duro percorso della figlia. Virginia ha conosciuto, successivamente, una ginecologa specializzata in PMA (Procreazione Medicalmente Assistita), che l’ha aiutata a realizzare il suo sogno di diventare mamma: “Mi disse che avrebbe potuto aiutarmi. Quando mi ha confermato che non sarei potuta diventare madre, mi misi a piangere. Ma così cominciammo il nostro percorso insieme”. Virginia ha accettato di avere una gravidanza con la donazione di un ovulo. Dopo due tentativi, il terzo “è andato a buon fine”. Il 13 dicembre, dopo 15 ore di travaglio, è nata la sua figlia primogenita, Matilde Lucia. Il secondo nome è un omaggio all’amata nonna Lucia, la moglie di Lino Banfi, scomparsa il 22 febbraio del 2023. “Quanto è nata Matilde, mio padre Lino era al cimitero per andare a trovare mia madre Lucia. Santa Lucia è l’unico santo che festeggiamo”, ha aggiunto Rosanna Banfi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)