13.9 C
Firenze
mercoledì 11 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rose Villain è incinta, l’annuncio della prima gravidanza con Andrea Ferrara

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rose Villain è incinta. La cantante diventerà mamma per la prima volta. Lo ha annunciato oggi con un video condiviso sui social in cui appare con il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara.  

“Ucciderò tutti i mostri per te”, canta Rose Villain nel video che anticipa un nuovo brano, intitolato ‘TUTTALUCE’ in uscita dedicato proprio al suo “piccolo principe”. Non è stato rivelato chiaramente il sesso del nascituro, ma la cantante ha rilasciato questo piccolo indizio nel testo del brano che sembra confermare quindi l’arrivo di un maschietto in famiglia.  

 

 

L’artista nel filmato condiviso sui social ha ripercorso i momenti più emozionanti di questi ultimi mesi: il test di gravidanza, la prima ecografia e l’emozione di annunciarlo alla sua famiglia.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
13.9 ° C
14.9 °
13.1 °
85 %
1kmh
40 %
Mer
15 °
Gio
15 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1419)ultimora (1290)Eurofocus (51)sport (48)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati