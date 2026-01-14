12.4 C
Firenze
mercoledì 14 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rossella Erra, 17 chili persi: “Natale sofferente, ma non voglio buttare tutti i sacrifici”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Rossella Erra ha perso circa 17 chili e non ha interrotto la dieta nemmeno durante le festività natalizie. Ospite oggi a La volta buona, l’opinionista ha raccontato di aver mantenuto una certa disciplina anche nei giorni passati in famiglia, dove il cibo era in abbondanza.  

“In queste tre settimane ho cercato di limitarmi, ho deciso di mangiare solo il 24 sera perché era a base di pesce”, ha raccontato Erra. Il giorno di Natale, invece Erra ha preferito “sacrificarsi”: “Ho mangiato il pollo con le melanzane”, ha detto Erra con voce piena di sconforto, ricordando che nella sua famiglia il 25 è sinonimo di lasagne.  

“Con l’odore mi sazio”, ha sottolineato. Con grande determinazione, Erra ha aggiunto: “Non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici di un anno e due mesi, li devo continuare. È una questione di salute, non è semplice. Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho resistito. Ho retto”. È stato un bel Natale, dunque ma non senza rinunce: “Dal punto di vista del cibo mai una gioia insomma”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.4 ° C
14.2 °
11.6 °
70 %
1.8kmh
40 %
Mer
12 °
Gio
12 °
Ven
12 °
Sab
12 °
Dom
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1005)ultimora (911)Eurofocus (41)demografica (29)sport (24)campionato (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati