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Rossi (Rai): “Bene firma protocollo ‘No women no panel’ nel Lazio”

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(Adnkronos) – “La firma di questo protocollo è molto importante.  

Dal 2022 la Rai è impegnata nell’importante progetto ‘No Women No Panel – Senza donne non se ne parla’. Per la televisione pubblica significa intraprendere “un percorso che garantisce il ruolo del servizio pubblico nelle politiche e nelle attività che, a loro volta, aiutano la parità di genere, l’integrazione e l’inclusione”. È quanto affermato da Giampaolo Rossi, amministratore delegato Rai – Radiotelevisione Italiana, alla cerimonia di firma del Protocollo d’intesa per la promozione di una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici. L’accordo rientra nella campagna europea ‘No women no panel – Senza donne non se ne parla’, promossa in Italia dalla Rai. 

“È un progetto europeo, che raccoglie le principali istituzioni culturali e civili italiane e la Rai, nella sua funzione di servizio pubblico, è al centro di questo processo”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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