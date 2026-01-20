5.4 C
Firenze
mercoledì 21 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rottamazione quinquies al via, debiti e domanda adesione: cosa c’è da sapere

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Al via la rottamazione quinquies. L’Agenzia delle entrate riscossione annuncia che sono disponibili, sul proprio sito internet, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La richiesta, si legge in una nota, deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile. ”Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare i debiti che possono essere ‘rottamati”’. 

L’Agenzia delle entrate riscossione spiega che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, ”presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle prefetture)”.  

Per chi presenterà la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio propone i soli debiti rottamabili. Inoltre l’Agenzia delle entrate riscossione ha messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere rottamati e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
6.8 °
2.4 °
48 %
5.7kmh
0 %
Mer
8 °
Gio
10 °
Ven
8 °
Sab
11 °
Dom
7 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1256)ultimora (1111)Eurofocus (59)demografica (44)sport (42)campionato (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati