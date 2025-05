Rovigo, pensionato trovato morto: indagato il figlio per omicidio preterintenzionale

(Adnkronos) – La procura di Rovigo ha indagato per omicidio preterintenzionale Massimo Sette, 46 anni, uno dei tre figli di Bruno Sette, il 76enne pensionato trovato morto ieri mattina a Porto Viro nel cortile di casa con alcune lesioni alla testa. Secondo la procura, il decesso dell’uomo sarebbe avvenuto durante una colluttazione col figlio convivente che ne avrebbe provocato la caduta sul vialetto dell’abitazione. Oltre alla casa, sequestrati anche gli indumenti, gli effetti personali e l’auto di Massimo Sette per svolgere gli accertamenti tecnici per arrivare a dinamica esatta e causa del decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)