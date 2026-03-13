9.6 C
Firenze
venerdì 13 Marzo 2026
Rovigo, si cerca nell'Adige l'uomo scomparso da ieri a Lendinara

(Adnkronos) – Sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi, venerdì 13 marzo, le ricerche del settantenne scomparso da ieri in località Ca’ Morosini, nel territorio del comune Lendinara (Rovigo), per il quale la prefettura ha attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. I Vigili del fuoco di Rovigo hanno organizzato punto di comando avanzato per incrociare tutte le informazioni provenienti dalle diverse squadre impegnate nell’area di ricerca.  

Le operazioni si stanno concentrando anche lungo il corso dell’Adige, dove i Vigili del fuoco stanno effettuando attività di perlustrazione con un’imbarcazione dotata di ecoscandaglio. Sul posto è presente anche il nucleo Sapr regionale per le ricerche dall’alto coi droni.  

Le operazioni aeree risultano tuttavia difficoltose dalla forte nebbia che insiste sulla zona. Nel frattempo sono stati allertati i sommozzatori dei Vigili del fuoco provenienti da Vicenza per le ricerche in acqua. 

cronaca

