Ruba pitbull e lo rivende per 100 euro, caccia al ladro di cani

(Adnkronos) – Un altro furto di un cane con lo scopo di rivenderlo. Questa volta è successo a Mondragone, in provincia di Caserta, dove ieri mattina un uomo su una bicicletta ha rubato un cane pitbull ed è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Il cane sarebbe poi stato venduto per 100 euro ad una donna. Sono in corso le indagini per individuare il ladro e trovare il cane rapito. I sospetti si concentrano su un uomo che già in passato avrebbe rubato altri cani e gatti che sarebbero stati anche sottoposti a maltrattamenti.  Sulla vicenda interviene l’associazione Italiana difesa animali e ambiente che in un breve comunicato ricorda che “ogni giorno sono almeno 5 i cani rubati non solo per essere rivenduti ma che spesso sono destinati a finire nel circuito dei combattimenti clandestini”.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

